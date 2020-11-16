Орловский дурнишник не пустили в Монголию

Отгрузку партии кукурузы с сорняками запретил Россельхознадзор.

В текущем году сотрудники управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям проконтролировало более 600 тысяч тонн подкарантинных экспортных грузов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Так, под их контролем было экспортировано 607 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки, а также 17 тысяч тонн лекарственного сырья, грибов, сухофруктов, пряностей и другой подкарантинной продукции.

Всего на эти грузы было выдано 18 088 фитосанитарных сертификатов. Однако в ТУ Россельхознадзора отмечают, что в этом году было оформлено и 13 отказов в выдаче таких сертификатов. Причиной стало выявление в продукции карантинных объектов. Например, управление запретило отгрузку в Монголию 1,2 тысячи тонн продовольственной кукурузы.

При проверке в этом грузе были обнаружены сорняки: горец вьюнковый и дурнишник обыкновенный. В ведомстве пояснили, что данные растения имеют карантинное значение для Монголии. По требованию страны-импортера отгрузка кукурузы была запрещена. В Монголии опасаются, что указанные сорняки могут проникнуть на ее территорию и причинить вред местному сельскому хозяйству.

Кроме того, к вывозу с территории Российской Федерации были запрещены 7,2 тысячи тонн гречихи, продовольственной сои, фацелии и кориандра. В этих грузах была выявлена повилика, тоже крайне опасный сорняк. В соответствии с требованиями закона, засоренное зерно было направлено на перерабатывающие предприятия, на которых используются технологии, «обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности».

ИА «Орелград»