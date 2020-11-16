Орловское ТТП выводит на линию новые автобусы

16.11.2020 | 12:39 Новости, Общество

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По каким маршрутам они будут курсировать, пока неизвестно.

В ближайшие дни на улицы Орла выйдут в рейсы новые автобусы. Об этом рассказали на странице МУП ТТП в соцсети. Какие именно маршруты будут обслуживать новые единицы транспорта, не сообщается.

Как уже писал «Орелград», ранее стало известно, что ТТП заключило договор лизинга на поставку 12 новых автобусов.

Сообщается, что новый подвижной состав имеет низкопольную заднюю площадку и расширенный дверной проем. Здесь есть специально оборудованное место для маломобильных групп.

По словам руководителя троллейбусного депо Александра Колесникова, пассажирский транспорт такой модели для орловских дорог — новинка. Автобусы «Вектор NEXT» отличает высокая маневренность: это универсальная модель как для городских, так и для пригородных маршрутов.

Сообщается, что «прокатиться на новеньком муниципальном транспорте и оценить его самостоятельно пассажиры смогут в ближайшие дни».

ИА «Орелград»

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