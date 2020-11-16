Под Орлом уничтожили семена, предназначенные для Белоруссии

Партия семян оказалась заражена опасным карантинным сорняком.

В Орловской области сотрудники территориального управления Россельхознадзора по выбору собственника уничтожили партию семян фацелии массой 17 тонн, зараженных карантинным сорняком. Как пояснили в этом ведомстве, семена были выращены в регионе одним из местных ООО. Их планировалось отправить в Республику Беларусь.

Однако перед отгрузкой продукция была проверена в лабораторных условиях. В результате эксперты обнаружили в семенах фацелии опасный сорняк, являющийся для РФ карантинным объектом — повилику полевую вида Cuscuta L, одного из 274 видов этого растения.

«Повилика снижает урожай и качество продукции, нарушает обмен веществ у растений, сильно ослабляет их, задерживает рост и развитие, нередко вызывает их гибель», — пояснили в ТУ Россельхознадзора.

В ведомстве добавили, что агрофирма дважды проводила очистку собственными силами, но полностью убрать повилику из семян ей не удалось. Тогда компании было предложено выбрать один из трех предусмотренных законом сценариев на подобный случай.

Хозяйство выбрало уничтожение продукции. В результате вся партия была закопана в землю на глубину 1,5 метра. Кстати, ранее в Орловской области по аналогичной причине была уничтожена еще одна партия семян фацелии массой 12,5 тонны.

ИА «Орелград»