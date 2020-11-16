В Орле КСП заявила о сотнях потерянных миллионов рублей

Использование муниципальной земли в Орле признали неэффективным.

Контрольно-счетная палата города Орла отчиталась о результатах проверки эффективности управления и распоряжения землей в областной столице. Объектом контрольного мероприятия стало управление муниципального имущества и землепользования. Отметим, что проверялась не только муниципальная земля, но и участки, государственная собственность на которые не разграничена. Проверка охватила весь 2019 год и прошедший период 2020 года.

Судя по отчету, у аудиторов возникло немало претензий и вопросов. По их мнению, УМИЗ не осуществляет своевременный, достоверный и полный учет муниципальных земельных участков. А существующая система учета не дает полных и достоверных данных о качественном и количественном составе муниципальных земельных участков.

«УМИЗ не ведет учет земельных участков, расположенных в границах городского округа, государственная собственность на которые не разграничена, что свидетельствует о неисполнении управлением полномочий по достоверному планированию доходов бюджета города Орла от арендной платы за землю», — следует из отчета КСП.

Аудиторы подсчитали, что задолженность перед бюджетом города по арендной плате за землю и пени на 1 января 2020 года составила 192,957 миллиона рублей. Впрочем, по состоянию на 1 июля 2020 года она снизилась до 145,115 миллиона рублей, но 74,127 миллиона из них составляют пени.

«Управление не исполняет возложенные на него бюджетные полномочия главного администратора доходов городского бюджета, не принимает своевременных, действенных мер для поступления доходов от аренды земли, а также пени за нарушение сроков внесения арендной платы в бюджет города Орла, затягивает сроки направления претензий и обращения в суд с целью принудительного взыскания задолженности с отдельных арендаторов, а также досрочного расторжения договоров аренды», — к такому выводу пришли сотрудники КСП.

Потери бюджета города Орла из-за неуплаты аренды за пользование участками, выделенными под строительство, аудиторы оценили в 21,036 миллиона рублей. Также они отмечают, что земельные участки под строительство гаражей муниципалитетом были проданы по цене, ниже кадастровой стоимости. По мнению КСП, это привело к потерям бюджета города в 2019 году в сумме 23,438 миллиона рублей.

Увидели потери аудиторы и в 2020 году. Так, при продаже девяти участков под строительство гаражей они составили 426,7 тысячи рублей, под строительство аквапарка – 3,434 миллиона, под строительство торгового комплекса – 8,5 миллиона рублей. Были установлены и другие нарушения действующего законодательства.

В КСП сообщили, что в УМИЗ уже направлено представление для устранения выявленных нарушений и недостатков и привлечения к ответственности виновных должностных лиц. Кроме того, материалы проверки направлены в прокуратуру Орловской области и региональное управление Росреестра.

ИА «Орелград»