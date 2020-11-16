В Орле предложили реорганизовать МУПы

Работа муниципальных предприятий вновь была признана неэффективной.

В Орловском горсовете народных депутатов в очередной раз критически оценили работу муниципальных унитарных предприятий. как пояснили в парламентской пресс-службе, поводом для этого стала информация, прозвучавшая на публичных слушаниях по исполнению городского бюджета за 2019 год. Так, выяснилось, что за отчетный период времени орловские МУПы получили из городской казны 105 миллионов рублей финансовой помощи. По сравнению с 2018 годом размер такой поддержки увеличился на 6,7 миллиона рублей.

Средства вливались в МУПы для того, чтобы те могли выплатить зарплату своим работникам и избежали банкротства. В то же время, согласно внутренним уставам, основной целью указанных предприятий является извлечение прибыли. Причем часть чистой прибыли они обязаны ежегодно перечислять в бюджет, пополняя его. Однако в реальности все происходит наоборот – в дефицитном и скудном бюджете приходится искать деньги, чтобы спасти МУПы.

«Помогать предприятиям нужно, — считает глава бюджетного комитета Орловского горсовета Тимур Нерушев. — В то же время, как показала практика, оказание финансовой помощи муниципальным предприятиям за счет средств бюджета не только увеличивает нагрузку на и без того скудный бюджет, но и снижает заинтересованность самих предприятий в результатах своей финансово-хозяйственной деятельности».

По его словам, в связи с этим необходимо уже в 2021 году начать работу по реорганизации ряда предприятий, «деятельность которых непосредственно связана с жизнеобеспечением муниципального образования».

ИА «Орелград»