Водитель иномарки спровоцировал ДТП в Орле

16.11.2020 | 9:53 Новости, Происшествия

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В аварии есть пострадавший.

В субботу, 14 ноября в Орле произошло ДТП. Водитель иномарки «догнал» попутную машину на улице Пушкина.

ДТП произошло около 16.00 в районе дома №88. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, 27-летний водитель «Шкоды» ехал по улице Пушкина со стороны 1-й Курской в направлении улицы Емельяна Пугачева.

Молодой водитель «не учел интенсивность движения, не выдержал дистанцию до двигавшегося впереди попутно автомобиля» и врезался в «Рено Меган». Удар, видимо, был довольно сильным: на фото с места происшествия видно, что оба автомобиля требуют ремонта.

Также сообщается, что в результате ДТП травмы получил 41-летний водитель «Рено».

ИА «Орелград»

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