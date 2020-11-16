Зачем нужен сайт визитка?

Сайт-визитка создается для того, чтобы представлять определенную компанию или человека, услугу или продукцию в интернете. Примечательно, что создание и работа с сайтом-визиткой требуют гораздо меньших материальных вложений, если сравнивать с полноценным, отдельным сайтом.

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Сайт-визитка (изначально promotion site) – это небольшой ресурс, имеющий зачастую лишь несколько страниц, которые содержат основную информацию об организации. Зачастую это:

Информация о предлагаемых товарах и/или услугах;

Каталоги и прайсы;

Контактная информация;

Достижения и награды;

Формы обратной связи.

В основном сайт-визитка призван представить некоторую компанию или личность в интернете. При этом в сравнении с обычными сайтами эта цель подразумевает гораздо меньший уровень затрат для ее воплощения. К тому же развитие flash-технологий позволяет ограничиться единой страницей (или, если быть предельно точными, одним flash-приложением) для размещения всей перечисленной выше информации.

Сайт-визитка — не менее практичный инструмент продаж, чем полноценный многоуровневый web-ресурс. Если товар или услуги компании не представляется возможным продать через Интернет-площадку, то в этом случае важно оставить исходную информацию о компании и продукте. Это поднимает статус компании в глазах потенциального заказчика и экономит массу времени сотрудников.

Безусловно, консультанты и специалисты для того и занимают свои должности, чтобы объяснять и рассказывать клиентам о специфике услуг и различных индивидуальных тонкостях того или иного товара. Но если посетитель перед тем как обратиться в компанию внимательно изучит информацию, размещенную на ее сайте, то общение с сотрудником компании будет происходить уже на другом качественном уровне. Да и после сделки или консультации в офисе клиент всегда может воспользоваться ресурсом, когда в этом возникнет необходимость.

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