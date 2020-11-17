На Орловщине поймали больше сотни пассажиров без масок

23 орловцам грозят штрафы.

В орловском общественном транспорте за минувшую неделю поймали 112 нарушителей масочного режима. Об этом рассказал и.о. главы департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Алексей Субботин. 23 протокола на пассажиров без средств защиты отправили в суд.

Всего власти провели на транспорте более 220 проверок. Сообщается, что 10 выявленных нарушений пришлись на Орел, еще 2 – на Орловский район.

В целом с 10 по 16 ноября проведено 8 719 проверок соблюдения «коронавирусного» законодательства. «Меры реагирования в отношении нарушителей санитарно-эпидемиологических правил применены 185 раз», — рассказали в пресс-службе облправительства.

ИА «Орелград»