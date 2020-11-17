Орловцы угнали телят и сдали их на мясо

17.11.2020 | 15:06 Новости, Происшествия

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О пропаже скота заявила крупная брянская сельхозорганизация.

Два ранее судимых орловца попались на краже скота из Брянской области. По версии следствия, они крали коров и телят, чтобы сдавать мясо в кафе.

Пресс-служба брянского УМВД рассказала 17 ноября, что с заявлением к стражам порядка обратилась местная крупная организация. Трех уведенных неизвестными коров оценили в 153 тысячи рублей.

По информации правоохранителей, к преступлению оказались причастны 40-летний и 37-летний жители Орловской области. Сообщается, что ранее они уже имели проблемы с законом. Коров и телят злоумышленники перевозили на своих машинах, а потом забивали и продавали мясо знакомому владельцу кафе.

При обысках по месту жительства подозреваемых нашли охотничьи ножи, части туш, кости. А на участке у дома одного из них паслись 7 коров и 17 телят. Полицейские установили, что этот скот также был ранее украден.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

ИА «Орелград»

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