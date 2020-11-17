Орловец напал на судебного пристава и поплатился

Жителя Мценска оштрафовали на 50 тыс. рублей.

Жителя Мценска осудили по статье о применении насилия в отношении представителя власти. За нападение на судебного пристава мужчину наказали крупным штрафом.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области, инцидент произошел в феврале 2020 года в здании, где заседают мценские мировые судьи. Амчанин напал на пристава прямо в зале суда и применил «физическое насилие». Причиной поступка назвали «возникшую неприязнь».

Суд решил оштрафовать напавшего на пристава мужчину на 50 тыс. рублей.

Приговор районного суда не вступил в законную силу, уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»