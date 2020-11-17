Орловец повторил поступок отца Федора из «12 стульев»

Мужчина схватил чужую колбасу и пытался с нею убежать.

Мценский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, которого обвинили в покушении на грабеж. Мужчина пытался похитить сырокопченую колбасу из магазина.

Как пояснили в пресс-службе Мценского райсуда, в торговом зале магазина самообслуживания в Мценске подсудимый, оглядевшись по сторонам, взял с прилавка четыре палки сырокопченой колбасы и спрятал их под одежду. Когда он проходил мимо кассы, одна из палок колбасы выпала. Естественно, это не осталось незамеченным. Кассир потребовала от «покупателя» вернуть и все остальное.

Однако тот требование проигнорировал и припустил к выходу. Впрочем, по пути к двери у него из-под одежды выпали еще три палки колбасы. Он все-таки выбежал из магазина, но его «противоправные действия были пресечены». Общая стоимость колбасы, которую мужчина пытался украсть, подобно отцу Федору из произведения «Двенадцать стульев», составила 584 рубля.

В суде уточнили, что подсудимому было предъявлено обвинение в совершении покушения на грабеж, то есть на открытое хищение чужого имущества. Сам же подсудимый заявил, что пытался совершить кражу, то есть тайное хищение продуктов питания, а не грабеж. В содеянном он раскаялся.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденный обжаловал вердикт в апелляционном порядке, но судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда приговор суда первой инстанции оставила без изменения.

ИА «Орелград»