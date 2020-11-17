Орловские вузы перевели на дистанционку

Учатся из дома и все больше орловских школьников.

Студентов и преподавателей орловских вузов отправили на дистанционный режим работы. Такое решение 16 ноября принял региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. В ближайшие дни учиться удаленно могут начать и студенты ссузов. Этот вопрос рассмотрят на следующем заседании оперштаба, передает пресс-служба облправительства.

Сообщается, что иногородние студенты вузов должны разъехаться по домам, а иностранным пока разрешили оставаться в общежитиях. Сколько продлится дистанционный формат обучения, пока неизвестно.

Тем временем, все больше орловских школьников по решению родителей также занимаются дистанционно. Как уже писал «Орелград», по состоянию на 13 ноября таких было около 600. К 16 ноября число школьников на дистанционке приблизилось к 800. Напомним, за минувшую неделю региональный Роспотребнадзор отметил, что детская заболеваемость коронавирусом увеличилась почти на 3%.

По информации губернатора Андрея Клычкова, на сегодня коронавирус подтвержден у 292 школьников. При этом ни одна школа в области целиком на карантин не закрыта, в десяти из них не учатся 18 классов. Правда, школьники, по официальным данным, чаще болеют ОРВИ и гриппом, чем COVID-19: 3 202 случаев против 157.

В детсадах такая картина: два закрыты на карантин, еще в двух не работают 4 группы. При этом коронавирус подтвержден у 19 человек, около 2000 детей болеют ОРВИ и другими заболеваниями.

ИА «Орелград»