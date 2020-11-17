Парахина отправят учиться в Сколково

Мэр Орла оказался в составе делегации, которая пройдет обучение в бизнес-школе.
Орловские чиновники пройдут образовательный курс в бизнес-школе «Сколково». В их числе и новый мэр Орла Юрий Парахин. Об этом рассказала пресс-служба облправительства.
Программу обучение управленческих команд разработали специалисты госкорпорации развития ВЭБ.РФ «Сколково». В ней принимают участие представители 100 крупнейших городов России: мэры, заместители губернаторов и другие ключевые региональные и муниципальные чиновники. От Орловщины учиться будут мэр Юрий Парахин, и.о. руководителя Представительства региона при Правительстве РФ Антон Старосельский и глава департамента по проектам развития территорий Андрей Карпов.
— Итогом программы станут разработанные проекты развития городской экономики и комфортной среды, которые позволят применить на практике полученные навыки и вывести города на новый уровень развития, — пообещали организаторы.
Обучение будет проходить до конца 2021 года.
ИА «Орелград»