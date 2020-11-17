Под Орлом воссоздадут церковь 1777 года

Эксперты положительно оценили проект реставрации храма.

Трио столичных экспертов провело государственную историко-культурную экспертизу проекта реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Казанская церковь, 1777-1783 гг.». Этот храм-памятник расположен в селе Моховое Новодеревеньковского района Орловской области. Проект его реставрации и приспособления к современному использованию был разработан Патриаршим архитектурно-реставрационным центром Троице-Сергиевой лавры.

Эксперты выдали положительное заключение, впрочем, дав при этом строителям ряд полезных рекомендаций. Свои выводы они сделали после анализа архивных документов, причем исследования пришлось проводить в Тульском государственном архиве. Дело в том, что до революции 1917 года село Моховое входило в состав Тульской губернии.

Так вот, в документах Тульской духовной консистории значится, что церковь в честь Казанской иконы Богоматери в селе Моховом была сооружена в 1777 году местным помещиком Иосифом Федоровичем Шатиловым. Она заменила деревянный храм, который был разобран, перевезен в город Новосиль и собран уже там — на городском кладбище.

В 1783 году Шатиловым на старом сельском кладбище была построена небольшая каменная церковь в честь святителя Николая. Сохранились документы о ремонте этого храма в 1824 году. Простоял он до 1837 года, после чего был разобран. Его кирпич был использован для расширения Казанского храма и строительства при нем колокольни. В увеличенной по площади после перестройки трапезной в 1845 году был устроен теплый придел в честь святителя Димитрия Ростовского.

Эксперты документально проследили историю этого памятника. Например, в 1822 году здесь был обновлен центральный иконостас, в 1839 году было проведено повторное освящение храма после ремонта, а в 1930-е годы он был закрыт. С тех пор и до последнего времени помещения храма использовали под хозяйственные нужды.

В 2019 году по разрешению управления по государственной охране памятников Орловской области в храме были выполнены «первоочередные противоаварийные работы», которые частично предотвратили его разрушение. Добавим, что церковь была возведена из полнотелого красноглиняного кирпича, изготовленного, вероятно, на месте, о чем свидетельствует отсутствие на нем клейм производителя. В целом, в ходе реставрации планируется вернуть храму его исторический облик.

ИА «Орелград»