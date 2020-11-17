С 2021 года электронная цифровая подпись станет обязательной

Центр оказания услуг «Мой бизнес» информирует, что с 2021 года всем юридическим лицам, в том числе малому и среднему бизнесу нужно будет зарегистрировать электронную цифровую подпись (ЭЦП).

Субъекты МСП наряду с крупными компаниями должны предоставлять в ФНС обязательную бухгалтерскую отчетность за 2020 год в электронном виде (ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). За 2019 год малые предприятия могли отправить отчетность в бумажном виде (п. 4 ст. 2 Федерального закона от 28.11.2018 № 444-ФЗ).

С 1 января 2021 года квалифицированную электронную подпись юридического лица, индивидуального предпринимателя и нотариуса можно будет бесплатно оформить в территориальных инспекциях ФНС. До 2021 года получить ЭЦП юридические лица смогут только на платной основе через сертифицированных операторов.

С 1 апреля 2021 года электронные подписи будут оформляться в удаленном режиме, при наличии действующего квалифицированного сертификата электронной подписи или с использованием сведений из единой системы идентификации и аутентификации.

Любую дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии центра «Мой Бизнес»: +7 (4862) 44-30-20.

ИА «Орелград»