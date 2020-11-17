Суд запретил орловцу «таксовать» под Москвой

Арбитраж аннулировал разрешение, выданное на работу в столичном регионе.

Любопытное дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Заявление подало Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, а ответчиком выступил индивидуальный предприниматель из Залегощенского района Орловщины. Истец просил об аннулировании разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской области.

Из материалов дела следует, что такое разрешение указанное министерство выдало орловскому ИП еще в июне 2019 года. На его основании предпринимателю разрешили работать в сфере такси в Подмосковье на автомобиле «Киа Рио».

Однако проведенная в этом году проверка Московской административной дорожной инспекции показала, что чиновники явно поторопились с выдачей разрешения. Дело в том, что согласно российскому законодательству, в целях обеспечения безопасности пассажиров водитель легкового такси должен иметь общий водительский стаж не менее трех лет. Он рассчитывается, исходя из срока выдачи национального водительского удостоверения.

В данном же случае ИП получил российские права только в феврале 2020 года. До этого он пользовался удостоверением одной из стран бывшего СССР. Получается, что водительский стаж у него, согласно российским законам, не составляет и одного года. В связи с этим в подмосковном министерстве посчитали, что разрешение было выдано неправомерно.

Арбитраж согласился с таким выводом и признал, что к работе в подмосковном такси незаконно был допущен водитель, не имеющий общего трехлетнего водительского стажа в соответствии с российским национальным водительским удостоверением. Суд решил исковые требования удовлетворить и постановил аннулировать разрешение на работу в такси.

ИА «Орелград»