В Орле расторгли договор на ремонт трех мостов

Подрядчик не уложился в сроки.

Ремонт трех мостов в Орле перенесут на 2021 год. МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» расторгло договор с подрядчиком, который должен был привести мосты в порядок к ноябрю. Речь идет не только о срыве сроков, но и некачественной работе, считают в УКХ.

Напомним, как уже писал «Орелград», отремонтировать три моста в Орле решили после «массовых обращений граждан». Речь идет о ремонте моста, соединяющего Советский и Заводской районы (от улицы Горького до 2-й Пушкарной) и Костомаровского, соединяющего Советский и Железнодорожный районы Орла. Также должны были отремонтировать мост от парка Ботаника до дачных массивов около озера Светлая жизнь. Деньги выделили по решению депутатов горсовета.

Как напомнили в УКХ, единственная заявка на ремонт этих объектов поступила от ООО «Стройспецмонтаж». 27 июля 2020 года с фирмой заключили контракт на 3,1 млн рублей. Срок завершения работ установили до 30 ноября 2020 года.

Как рассказали в УКХ, подрядчик вел ремонт мостов некачественно и медленно. Комиссия, которая побывала на объекте 30 октября, обнаружила, что выполнено только 30% работ, местами не убран строительный мусор.

В итоге УКХ решило расторгнуть контракт с ООО «Стройспецмонтаж» и и предъявить финансовые претензии.

ИА «Орелград»