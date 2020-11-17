В Орле внедрение «умных дорог» началось с конфуза

УФАС вскрыло нарушения при проведении электронного аукциона.

Пресс-служба Орловского УФАС России обнародовала данные результатах рассмотрения жалобы на действия МКУ «УКХ г. Орла» при проведении электронного аукциона. Ее подала компания «Швабе-Москва». Речь идет о торгах на право выполнения работ по созданию и вводу в эксплуатацию 1-й очереди «Интеллектуальной транспортной системы Орловской городской агломерации».

Напомним, этот проект позиционируется как государственный. Методика внедрения интеллектуальных транспортных систем в агломерациях с населением не менее 300 тысяч человек ранее была утверждена приказом Минтранса России. Порядок внедрения так называемых «умных дорог» утверждается на местах. В Орловской области он был утвержден правительством.

Как следует из конкурсной документации, аукцион был назначен на 30 октября 2020 года. Начальная максимальная цена контракта была установлена в размере 80,808 миллиона рублей. На участие было подано пять заявок, три из которых организаторы отклонили, а две допустили к участию. Перечень работ в техническом задании был довольно широким. В частности, была предусмотрена «интеллектуальная» модернизация около десятка светофорных объектов в Орле.

Однако, как пояснили в Орловском УФАС, поступившая жалоба была признана частично обоснованной. В результате «УКХ» было выдано обязательное для исполнения предписание об отмене протоколов, составленных в ходе торгов. Также от учреждения потребовали привести документацию в соответствие с законом и провести аукцион в соответствии с нормами законодательства о контрактной системе.

Из текста решения антимонопольной комиссии следует, что заказчик в техническом задании не предоставил информацию о модулях и подсистемах, которые должны быть разработаны подрядчиком. Следовательно, участники закупки не могли определить объем предполагаемых работ. В УФАС указали на то, что в соответствии с законом аукционная информация должна быть полной и достоверной.

При рассмотрении жалобы представитель заказчика пояснил, что конкретные модули согласовываются с подрядчиком во время выполнения работ. Мол, соответствующий эскизный проект, в котором будут указаны все обязательные и опциональные модули, должен быть утвержден уже после заключения муниципального контракта.

Эти доводы оказались неубедительными. В УФАС сообщили, что «материалы рассмотренного дела были переданы должностному лицу управления для рассмотрения в установленном порядке вопроса о привлечении к административной ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства о контрактной системе».

ИА «Орелград»