В Орле ЗАГС запретили ремонтировать «бэушными» материалами

В ремонт помещений орловского ЗАГСа вложат более 1 миллиона рублей.

Областные власти выделят средства из бюджета региона на текущий ремонт территориального отдела ЗАГС города Орла. Напомним, он расположен в здании мэрии на Пролетарской горе, дом 1. В настоящий момент ведется прием заявок от потенциальных подрядчиков. В соответствии с условиями, выполнение работ должна начаться со дня заключения договора, а завершение ремонта запланировано на 21 декабря 2020 года.

Организатором конкурса выступил областной департамент экономического развития и инвестиционной деятельности. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 1,01 миллиона рублей в соответствии с ранее утвержденной сметой ремонта. Кстати, смета прошла проверку достоверности. Изначально ее предполагалось утвердить в размере 1,139 миллиона рублей. Но к моменту проведения конкурса с учетом изменения рыночных цен смету сократили.

Заказчик детально указал в техническом задании виды и объемы работ, которые предстоит выполнить. В документации отмечено, что подрядчик должен гарантировать не только качество выполненных работ, но и качество используемых материалов. При этом подчеркнуто, что материалы должны быть новыми, а не бывшими в употреблении или восстановленными. Кроме того, подрядчик обязан гарантировать безвозмездное устранение недостатков и дефектов в случае их обнаружения, а также возмещение заказчику причиненных убытков.

ИА «Орелград»