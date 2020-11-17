За сутки 135 орловцев заразились коронавирусом

17.11.2020 | 10:33 Новости, Общество

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Общее число случаев достигло 14 215

Еще 135 жителей Орловской области получили подтверждение коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число случаев в регионе достигло 14 215.

Вместе с тем выздоровели 108 человек, количество победивших вирус выросло до 10 975. Число летальных исходов не изменилось — 171.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 22 410 в 85 регионах. Нарастающим итогом зарегистрировано 1 971 013 случаев. Выписано за весь период – 1 475 904. Умерло за весь период – 33 931», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»

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