Еще 139 орловцев заразились коронавирусом, двое умерли

18.11.2020 | 11:17 Новости, Общество

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Общее число случаев достигло 14 354

За сутки коронавирус подтвердился еще у 139 жителей Орловской области, общее число случаев достигло 14 354, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Также за день скончались два пациента с подтвержденным COVID-19, количество жертв выросло до 173. Выздоровели 11 200 человек (+225 за сутки).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 1 991 998. За сутки диагноз подтвердился у 20 985 человек. С начала пандемии выздоровели 1 501 083 пациента (+25 179), умерли 34 387 (+456).

ИА «Орелград»

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