Мэрия Орла не смогла заплатить за скамейки

Поставщику пришлось отсуживать деньги по муниципальному контракту.

Очередной факт неисполнения городскими чиновниками обязательств по муниципальному контракту нашел свое подтверждение при разбирательстве в арбитражном суде Орловской области. Последний рассмотрел исковое заявление индивидуального предпринимателя к МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» и самому муниципальному образованию «Город Орел» в лице управления городского хозяйства и транспорта.

В иске содержались требования субсидарно взыскать с ответчиков задолженность по муниципальному контракту в сумме 397,17 тысячи рублей, а также неустойки в сумме 6,2 тысячи и расходов на оплату юридических услуг в сумме 17 тысяч рублей. Эти требования были удовлетворены в полном объеме.

Как следует из материалов дела, упомянутый муниципальный контракт был заключен в мае 2020 года. Исполнитель обязался оказать услуги по поставке и установке скамеек на общественную территорию, расположенную между улицей Рощинской и урочищем «Медведевский лес». Всего должно было быть установлено 27 скамеек. Цена контракта составила те самые 397,17 тысячи рублей.

Из контракта следовало, что финансирование осуществляется за счет средств бюджета города. Цена была определена на весь срок его исполнения, то есть она была твердой. ИП свои обязательства выполнил, о чем свидетельствует акт сдачи-приемки оказанных услуг. Он был составлен в июне 2020 года и скреплен печатями.

Однако деньги по контракту исполнителю не были перечислены. Месяц спустя истец направил заказчику претензию с требованием о погашении задолженности. Но до сих пор контракт не оплачен. Ответчики привычно объяснили все отсутствием средств. Изучив обстоятельства, арбитражный суд решил взыскать запрошенную сумму с МКУ «УКХ г. Орла», а если оно денег так и не найдет, то – с города за счет средств его казны.

Добавим, что чиновников также обязали заплатить госпошлину в размере 10 985 рублей. То есть из-за просрочки и суда городской казне придется переплатить почти 10 процентов цены контракта. Вряд ли такую трату бюджетных средств можно назвать эффективной.

ИА «Орелград»