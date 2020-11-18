Орловец чуть не убил приятеля черенком от лопаты

В Орловской области обращен к исполнению приговор по делу о побоях.

Как сообщили в пресс-службе Покровского районного суда, который рассмотрел это уголовное дело, местный житель был обвинен по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Преступление было совершено на бытовой почве. Причем начиналась эта история вполне себе мирно и обыденною

В сентябре 2019 года подсудимый повстречал на улице своего приятеля и пригласил его к себе в гости. Примечательно, что целый литр самогона двое мужчин умудрись выпить еще по дороге к дому. А когда пришли домой, устроили «продолжение банкета». Оба были изрядно пьяны, поэтому неудивительно, что они поссорились.

Хозяин дома тут же вооружился черенком от лопаты, который стоял в углу, возле кухонной плиты. Следствием и судом было установлено, что этим черенком подсудимый нанес потерпевшему не менее шести ударов по голове. К счастью, травмы оказались не опасными для жизни. Гость даже сумел самостоятельно уйти из дома, в котором его так плохо приняли.

Вскоре он заявил о происшествии в полицию. Отмечается, что подсудимый добровольно выдал полицейским черенок от лопаты. Кстати, при квалификации действий преступника суд решил, что этот черенок реально был использован в качестве оружия.

В судебном заседании негостеприимный хозяин свою вину признал полностью. При вынесении приговора судом было учтено его активное способствование раскрытию и расследованию преступления. С другой стороны, выяснилось, что имеется рецидив — мужчина имел непогашенную судимость за совершение другого, тяжкого преступления.

В результате суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденный обжаловал приговор в Орловский областной суд, но его апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения. После этого приговор вступил в законную силу и уже обращен к исполнению.

ИА «Орелград»