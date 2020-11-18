Орловские медики согласились добровольно испытать вакцину от COVID-19

18.11.2020 | 12:43 Важное, Новости, Общество

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Чиновники уже сформировали реестр добровольцев.

Около 1500 орловских медиков согласились добровольно привиться от коронавируса. Об этом на брифинге для СМИ 18 ноября сообщил глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин.

По словам чиновника, реестр добровольцев уже сформирован. Более 600 доз вакцины от коронавируса поступит в регион в ближайшее время.

— Массовая вакцинация от коронавируса среди медицинского персонала должна начаться уже в декабре, — цитирует Залогина пресс-центр регионального оперштаба.

ИА «Орелград»

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