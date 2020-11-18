Под Орлом столкнулись две фуры

18.11.2020 | 10:05 Новости, Происшествия

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Водителя одной с места аварии увезли в больницу.

Во вторник, 17 ноября на трассе под Орлом столкнулись две фуры. Водителя одной из них пришлось госпитализировать.

Авария случилась около 19.30 в районе 379 км трассы М-2 Крым. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, спровоцировал столкновение 28-летний водитель грузовика «Хендай». Он ехал со стороны Курска в направлении Москвы и в какой-то момент не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем ДАФ.

В результате ДТП водитель «Хендая» получил травмы. С места аварии его увезли в больницу, где пострадавшего госпитализировали.

ИА «Орелград»

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