Построение новой цифровой реальности обсудят молодые ученые России и Казахстана

Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Цифровизация: методология, инструменты, результаты, риски» пройдет 20 ноября 2020 г. в режиме on-line в Курске, Алма-Аты и Москве.

Темой конференции является обсуждение хода и результатов процесса проникновения информационно-коммуникационных технологий во все сферы мировой экономики.

Организаторами конференции выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Фонд Нурсултана Назарбаева (Казахстан), Совет молодых ученых Российской академии наук, Юго-Западный государственный университет (г. Курск, Россия) при участии Российского центра науки и культуры в Нур-Султане (Казахстан).

Молодые ученые обсудят влияние цифровизации на изменение общественной и корпоративной культуры, актуальные фундаментальные задачи информатики. В программе также презентации практических решений и технологий использования искусственного интеллекта в различных отраслях экономики.

Всего в рамках конференции будет представлено не менее двадцати докладов и разработок высших учебных заведений и научно-исследовательских центров. Члены делегации СМУ РАН выйдут в эфир из Юго-Западного университета г. Курска, остальные – со своих рабочих мест. Всего в конференции участвуют восемь регионов России.

Подробная информация о конференции – на официальном интернет-портале проекта.

ИА «Орелград»