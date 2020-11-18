В Орле инвалид потребовал от соцстраха 2,5 миллиона

Суд поставил точку в споре гражданина с госорганами.

Как сообщила пресс-служба Железнодорожного районного суда города Орла, иск подал инвалид первой группы, а ответчиками выступили ФКУ «ГБ МСЭ по Орловской области» и Орловское региональное отделение Фонда социального страхования РФ (ФСС). Мужчина просил о возмещении морального вреда.

В иске он указал, что первая группа инвалидности была установлена ему из-за тяжелой травмы спинного мозга. В настоящее время он проживает в геронтологическом центре. Несколько лет назад ФСС приобрел для этого мужчины кресло-коляску с электроприводом. Инвалид мог самостоятельно управлять ею при помощи специального джойстика. В 2018 году Территориальное бюро медико-социальной экспертизы провело плановое освидетельствование пациента, после чего для него была разработана новая программа реабилитации.

Соответственно, мужчине вручили и новое кресло-коляску. Но если в первом случае это было прогулочное кресло, то во втором — комнатное. Инвалид попросил, чтобы кресло ему заменили, но получил отказ. После этого он неоднократно обращался в разные инстанции с просьбой о замене средства реабилитации.

Истец заявил, что все эти «хождения по мукам» негативно повлияли на его здоровье и заставили его переживать. Свои нравственные страдания он оценил в 2,5 миллиона рублей, которые и просил взыскать с ответчиков. Однако суд пришел к выводу, что истец не сумел доказать факт причинения ему нравственных и физических страданий.

Правда, он приложил к иску медицинские документы. Но суд решил, что они «не устанавливают причинно-следственной связи между ухудшением состояния здоровья истца и выдачей ему кресла-коляски». Поэтому, в удовлетворении исковых требований было отказано в полном объеме. Впрочем, решение еще может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»