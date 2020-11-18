В Орле машина сбила подростка

18.11.2020 | 9:30 Новости, Происшествия

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Девушка перебегала дорогу не по «зебре».

Вчера, 17 ноября в Орле произошло ДТП с участием юного пешехода. 16-летняя девушка перебегала дорогу в неположенном месте и попала под колеса автомобиля.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, инцидент произошел около 17.30 в районе дома №47 по улице Октябрьской. За рулем сбившего подростка «Опеля» был 42-летний мужчина. Он ехал по Октябрьской со стороны улицы Красноармейской.

В ведомстве подчеркнули, что пострадавшая переходила дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода, без сопровождения взрослых.

В результате ДТП девушка получила травмы, госпитализация ей не потребовалась.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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