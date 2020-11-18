В столкновении иномарки и фуры под Орлом погиб 27-летний парень

18.11.2020 | 9:37 Новости, Происшествия

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Он сидел за рулем легковушки.

Вчера, 17 ноября на трассе под Орлом столкнулись фура и легковушка. Водитель последней погиб на месте происшествия.

Авария произошла около 18.30 на трассе Орел-Ефремов в районе 76 км пути. 27-летний парень на «Форде Фокус» врезался в ехавший впереди КамАЗ с прицепом.

Судя по фото с места происшествия, удар был сильным: у легковушки «смят» весь перед. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области,  водитель «Форда» скончался на месте до приезда скорой помощи.

ИА «Орелград»

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