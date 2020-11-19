В Орловской области пересмотрят тарифы на электрички

Плата за проезд может быть повышена уже с 1 января 2021 года.

Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области подготовило проект приказа об установлении тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на территории региона.

Конкретно речь идет о перевозках, выполняемых акционерным обществом «Центральная пригородная пассажирская компания». Власти традиционно утверждают для нее тариф, а затем из областного бюджета возмещают перевозчикам часть доходов, недополученных из-за предоставления льгот. Правда, тут не обходится без финансовых споров с обеих сторон.

Как следует из проекта документа, тариф на перевозки в пригородных электричках на территории Орловской области предлагается установить в размере 2,38 рубля на одного пассажира за 1 километр. Тариф на железнодорожные перевозки детей в возрасте от 5 до 7 лет в пригородном сообщении составит 60 копеек на одного пассажира за 1 километр.

Действующие расценки были утверждены в декабре 2019 года. Так, базовый взрослый тариф пока еще составляет 2,3 рубля на одного пассажира за 1 километр, а детский — 58 копеек. Таким образом, тарифы могут возрасти на 8 и 2 копейки соответственно. Как именно это отразится на плате за проезд, решат уже сами перевозчики.

Отметим, что приказ еще не принят, в настоящий момент он проходит общественную антикоррупционную экспертизу. Но предполагается, что документ вступит в силу уже с 1 января 2021 года. Одновременно утратит силу действующий приказ.

ИА «Орелград»