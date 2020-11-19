Двое пострадали в столкновении легковушки и грузовика под Орлом

19.11.2020 | 11:17 Новости, Происшествия

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ВАЗ-2111 «догнал» грузовой «Вольво»

Вчера, 18 ноября в столкновении легковушки и грузовика на трассе Орел-Ефремов пострадали два человека.

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла около 19.00 в районе 27 километра трассы. 47-летний водитель ВАЗ-2111 ехал со стороны Ефремова в направлении Орла. Именно он, по версии сотрудников ведомства, допустил столкновение с автомобилем «Вольво» с полуприцепом. Грузовик двигался впереди в попутном направлении.

Сообщается, что в ДТП пострадал водитель легковушки, а также его 41-летний пассажир. Мужчины получили травмы.

ИА «Орелград»

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