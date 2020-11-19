Еще 141 орловец заразился коронавирусом, двое умерли

Общее число случаев достигло 14 495

Коронавирус подтвердился еще у 141 жителя Орловской области, общее число случаев достигло 14 495, сообщили в федеральном оперштабе.

Также за день умерли два человека, количество летальных исходов выросло до 175. Выздоровели 186 человек (11 386 всего).

В России установлен новый рекорд суточного прироста больных COVID-19 — 23 610. Общее число случаев превысило 2 млн и достигло 2 015 608. С начала пандемии выздоровели 1 526 656 (+25 573), умерли 34 850 (+463).

ИА «Орелград»