Нелегальную свалку и карьеры нашли на орловской земле

Арендатор сельхозземель под Орлом понес ответственность за грубые нарушения.

Подробности сообщили в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора. В ведомстве говорят, что арендатор участка из категории земель сельхозназначения попался на грубом нарушении норм действующего законодательства.

Неприглядные факты были вскрыты еще в августе 2020 года, когда в Ливенском районе был проведен внеплановый рейд. Инспекторы осмотрели участи, расположенные, в том числе, на территории Галического сельского поселения Напомним, по закону сельхозземли должны использоваться строго по назначению. Пользователь обязан держать их в обороте.

Однако в данном случае участки если и использовались, то совершенно с иными целями. Так, инспекторы обнаружили две карьерные выемки, на которых отсутствовал плодородный слой почвы. В другом месте они обнаружили свалку твердых бытовых отходов (ТБО). Оставшаяся часть участка оказалась густо заросшей сорняками.

Факты нарушений земельного законодательства были зафиксированы заключениями экспертов. Анализ провели специалисты ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория». Они установили, что общая площадь нелегальных карьеров составляет 6729,8 квадратных метров. Площадь несанкционированной свалки ТБО эксперты оценили в 3069,1 «квадратов», а площадь зарастания сорняками – в 15015,8 кв.м.

«Согласно выписке из ЕГРН, земельные участки входят в единое землепользование, которое с 11 июля 2008 года на праве аренды принадлежит АОНП «Успенское», — уточнили в ТУ Россельхознадзора. — Выявленные факты свидетельствуют о невыполнении АОНП «Успенское» установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель».

Буквально на днях это надзорное ведомство вынесло постановление о привлечении указанной организации к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. После этого дело сдвинулось с мертвой точки. Сообщается, что арендатор уже ликвидировал сорняки и сейчас убирает свалку отходов. Кроме того, он заключил договор о разработке проекта рекультивации нарушенного карьерными выемками участка.

ИА «Орелград»