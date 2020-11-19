Орловцев предупредили об ухудшении погоды

На регион надвигается ветер с мокрым снегом.

Сегодня и завтра в Орловской области обещают ухудшение погодных условий. По информации главка регионального МЧС, в регионе ожидаются осадки и усиление ветра.

Так, с 21.00 19 ноября по 21.00 20 ноября на территории области будет облачная с прояснениями погода. По данным Орловского гидрометцентра, завтра днем местами возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Синоптики не исключают налипание мокрого снега на провода, деревья и прочие объекты.

Ветер будет дуть южный, со скоростью 7-12 м/с, местами – до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -2..-7, днем -4..+1.

— Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, — предупреждают в МЧС, призывая жителей соблюдать осторожность.

ИА «Орелград»