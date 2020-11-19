Орловцы получат награды за новогодние поздравления

Лучших писателей и ораторов поощрит Федерация профсоюзов.

В Орловской области объявлен конкурс на лучшее новогоднее поздравление. Организатором выступила региональная Федерация профсоюзов. Соответственно, принять участие в конкурсе смогут члены профсоюзов и их семьи, а также первичные профсоюзные организации.

«Каждый участник может представить неограниченное количество работ, адресуя пожелания своим коллегам по первичке или отраслевому профсоюзу, членам профсоюза всей области или даже страны, — пояснили организаторы. — Поздравления могут быть абсолютно любыми — никаких ограничений мы не делаем. Если вы хорошо пишете стихи, то ждем от вас поэтическое произведение в одно-два четверостишия. Если предпочитаете прозу, то пусть это будут три-четыре предложения с вашими пожеланиями».

Кроме того, учитывая бурное развитие технологий, организаторы будут принимать и видеопоздравления. Однако в данном случае к участникам у них есть важная рекомендация – ролик желательно уместить в одну минуту. Лучшие поздравления будут размещены в интернете и СМИ, в социальных сетях – на профсоюзных ресурсах. Победители в трех номинациях получат награды, а участники-дети — сладкие подарки.

«Главные требования ко всем формам поздравлений — они должны быть оригинальными, красивыми, загадочными, необыкновенными и связанными с профсоюзной тематикой», — добавили организаторы.

Присылать работы на конкурс можно на электронную почту Федерации профсоюзов proforel@mail.ru или размещать непосредственно в группе «Федерация профсоюзов Орловской области» «ВКонтакте». Прием работ продлится с 20 ноября по 20 декабря.

ИА «Орелград»