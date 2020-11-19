Орловщине предсказали банкротство и внешнее управление

Регион — вверху рейтинга бюджетов с предельной кредитной нагрузкой.

Эксперты отнесли Орловскую область к числу регионов с очень большой закредитованностью бюджета. Причем со временем госдолг региона меняется крайне медленно. Орловщину относят к числу субъектов РФ, которым может грозить внешнее управление Минфина.

«Октагон» по итогам анализа проектов бюджетов разных регионов на 2021-2023 г.г. отметил, что Орловская область «укрепилась» на «верхних строчках списка регионов с максимальной предельной кредитной нагрузкой». В области налицо низкие темпы снижения уровня закредитованности. Эксперты напомнили, что этот показатель на 2020 год в регионе был запланирован в размере 99,2 процента. В 2021 году он должен составить не более 84,4 процента, в 2022 году не должен превысить 78,7 процента, в 2023 году – 75,4 процента.

При этом в рамках нынешнего законодательства для дотационных регионов этот показатель не должен превышать 50%.

По мнению экспертов издания, такие регионы, как Орловщина, рискуют разделить участь Ингушетии, в отношении которой введено частичное внешнее управление Минфина.

Впрочем, даже регионы-доноры (Москва, Санкт-Петербург), а также промышленные Свердловская область и Пермский край оказались не способны справиться с растущими тратами. Госдолг стремительно растет и здесь, хотя пока и не превысил установленных Бюджетным кодексом ограничений.

ИА «Орелград»