Орловская область оказалась бедна на курильщиков

Табак употребляют менее четверти жителей региона.

Орелстат обнародовал необычные статистические данные, проанализировав ситуацию с потреблением табака. Выяснилось, что в Орловской области не так уж и много курильщиков. Исследование базируется на данных, полученных в ходе комплексного наблюдения условий жизни в регионе, которое было проведено по итогам 2018 года. Но на данный момент это самые «свежие» цифры.

Согласно им, доля тех орловцев, которые употребляют табак, на 1,1 процента пункта ниже общероссийского уровня. Подсчитано, что 25,5 процента жителей Орловской области в возрасте 15 лет и старше курят ежедневно. Интересно, что курильщиками являются 47,7 процента орловских мужчин и 8,5 процента – девушек и женщин. Кроме того, 2,5 местных жителей курят изредка, а 9,2 процента курили раньше, но затем отказались от этой вредной привычки. Никогда не курили 62,8 процента жителей Орловской области.

«Из числа курящих и бросивших курить большинство, 71,9 процента, приобрели данную привычку в возрасте 15-20 лет, — отметили в Орелстате. — Среди ежедневно курящих орловцев выкуривают до 5 сигарет в день 7,3 процента, до 10 сигарет – 31,6 процента, до одной пачки – 54,7 процента, более одной пачки – 6,4 процента».

Интересна и структура курения в разрезе социальных групп. Так, подсчитано, что ежедневно в Орловской области курят более трети работающих граждан — 34,6 процента от их общего числа. Также подмечено, что курильщиков больше на производствах, требующих тяжелых физических затрат и затрат средней тяжести, – 44,5 и 36,8 процента соответственно. Из тех, кто занят на «легкой» работе, ежедневно курят только 19,8 процента работников.

«Итоги обследования показали интересный результат, который дает надежду, что образованная часть населения отказывается от курения, — говорят в Орелстате. — В частности, среди специалистов высшего уровня квалификации 69,7 процента никогда не курили, а ежедневно курят только 5,7 процента. В то же время некурящих квалифицированных работников сельского хозяйства, промышленных предприятий, строительства, транспорта и связи только треть (33,9 процента), а более половины курят ежедневно (52,8 процента)».

ИА «Орелград»