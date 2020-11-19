Орловские депутаты Госдумы остаются безотказными

Эксперты обновили рейтинг лояльности народных избранников.

«Центр политической конъюнктуры» (ЦПК) обновил рейтинг депутатов Госдумы: эксперты посчитали, сколько заседаний народные избранники прогуляли и как часто голосуют «за» или «против». Орловские депутаты по-прежнему значатся в списках дисциплинированных и лояльных.

Как уже писал «Орелград», впервые поведения депутатов Госдумы ЦПК проанализировал сразу после сентябрьских выборов-2020. По мнению экспертов, уже тогда началась предвыборная гонка за кресло в новом составе ГД. Депутатов от Орловской области Ольгу Пилипенко и Николая Земцова эксперты посчитали одними из самых дисциплинированных: они имели по 14,71 и 17,24% пропущенных голосований соответственно. Также благодаря орловским депутатам Орловщину отнесли к группе «регионов-лоялистов»: Пилипенко и Земцов голосовали «за» в 84,25% случаев.

В обновленном рейтинге видно, что оба представляющих Орловщину депутата стали чуть чаще прогуливать заседания: у Земцова этот показатель составил 19,04%, у Пилипенко — 18,58%. Впрочем, в рейтинге есть депутаты с показателем 62%, так что орловские депутаты на общем фоне по-прежнему остаются одними из дисциплинированных.

При этом Орловская область в обновленном рейтинге утратила лидерство в рейтинге регионов, чьи депутаты всегда голосуют «за». Сейчас Орловщина занимает четвертое место: 81,42% голосов, которые отдают Пилипенко и Земцов, оказываются «за», следует из опубликованной карты.

ИА «Орелград»