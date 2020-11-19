Пандемия помогла сократить детскую преступность в Орле

Уровень «несовершеннолетней» преступности упал более чем на четверть.

Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений в областной столице стали предметом обсуждения на заседании, которое провел парламентский комитет по образованию, культуре и социальной политике. Как пояснили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов, на нем была озвучена статистика текущего года.

Так, сообщается, что по сравнению с предыдущим годом в Орле на 27 процентов снизилось количество преступлений, совершенных подростками. Что именно стало причиной столько резкого снижения показателя, предстоит установить аналитикам. Возможно, помогла профилактическая работа. Может быть, орловские подростки сами по себе стали более законопослушными. Также не исключено, что помогла пандемия новой коронавирусной инфекции, из-за которой был введен локдаун и ограничено перемещение граждан по улицам.

Согласно приведенным данным, всего за 9 месяцев текущего года в областной столице подростки совершили 62 преступления, тогда как год назад на их счету было 85 уголовных правонарушений. На заседании была отмечена и работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. По отчетным данным, в этом году она вынесла 445 постановлений о привлечении к административной ответственности 360 родителей и 95 несовершеннолетних. В результате 231 нарушитель был оштрафован, а 214 человек на первый раз получили предупреждения.

Добавим, что на 1 октября 2020 года в городе на учете состоят 204 «трудных» подростка и 254 семьи.

ИА «Орелград»