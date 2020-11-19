Под Орлом подросток до полусмерти забил односельчанина

19.11.2020 | 10:04 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела на 16-летнего парня.

СКР в Орловской области решает вопрос о возбуждении уголовного дела на 16-летнего жителя Дмитровского района. Подростка заподозрили в избиении односельчанина.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, парень попал в поле зрения следователей в ходе проверки. Ее организовали, когда 46-летний житель Дмитровского района в октябре этого года оказался в больнице со множественными травмами. По версии следствия, мужчину избил 16-летний парень. Причиной стал некий конфликт и возникшие на его почве «неприязненные отношения».

— По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования