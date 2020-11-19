Под Орлом подросток до полусмерти забил односельчанина

Силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела на 16-летнего парня.

СКР в Орловской области решает вопрос о возбуждении уголовного дела на 16-летнего жителя Дмитровского района. Подростка заподозрили в избиении односельчанина.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, парень попал в поле зрения следователей в ходе проверки. Ее организовали, когда 46-летний житель Дмитровского района в октябре этого года оказался в больнице со множественными травмами. По версии следствия, мужчину избил 16-летний парень. Причиной стал некий конфликт и возникшие на его почве «неприязненные отношения».

— По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»