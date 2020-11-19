Виновная в гибели ребенка орловская чиновница отделалась «условкой»

Из-за женщины один ребенок умер, второй получил серьезные травмы.

Замглавы администрации Хотынецкого района по социально-экономическим вопросам осудили по статье о халатности. Чиновница не убедилась в безопасности установленных на детской площадке качелей, в итоге один ребенок погиб, второй получил серьезные травмы.

Трагедия произошла на детской площадке в парке «Юность» в Хотынце. Здесь установили специальные качели для детей, передвигающихся на инвалидных колясках. В обязанности чиновницы входило удостовериться в безопасности конструкции, но она этого не сделала. Как выяснилось, качели не соответствовали нормативным требованиям.

Из-за особенности конструкции этих качелей 4 января 2020 года 12-летний школьник, катаясь, упал и получил смертельную травму головы. Как уточнили в пресс-службе облпрокуратуры, он соскользнул в широкий проем между элементами качелей. Мальчик умер на месте происшествия, рассказали в пресс-службе СКР в Орловской области. Еще один ребенок получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Сообщается, что чиновницу признали виновной в халатности. Суд приговорил ее к 2 годам условного срока с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Также по приговору суда она лишена права занимать должности на срок 2 года.

Приговор районного суда не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»