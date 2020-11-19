ЗАГС Орла и Орловского района стал общим

19.11.2020 | 9:14 Новости, Общество

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Областные власти утвердили положение о территориальном отделе.

Управление ЗАГС Орловской области утвердило положение о территориальном отделе ЗАГС города Орла и Орловского района. Одновременно оно признало утратившими силу аналогичные документы, которые регламентировали работу городского и районного отделов.

Согласно документу, территориальный отдел ЗАГС города Орла и Орловского района является структурным подразделением управления записи актов гражданского состояния Орловской области. Соответственно, этот отдел подотчетен начальнику регионального ЗАГСа.

Функции отдела, который заменит сразу два бывших отдела, будут прежними. Сотрудникам отдела поручено проводить государственную регистрацию актов гражданского состояния, в том числе рождения, смерти, заключения и расторжения брака, усыновления, установления отцовства и перемены имени.

Как и прежде, объединенный ЗАГС будет проводить, с учетом эпидемиологической ситуации, государственную регистрацию заключения брака и рождения детей в торжественной обстановке. Еще одной важной функцией станет участие в проведении мероприятий, направленных на реализацию государственной семейной политики.

ИА «Орелград»

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