Четыре человека погибли в ДТП в Орловском районе

Один из погибших — ребенок, еще один несовершеннолетний госпитализирован
Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли в автокатастрофе в Орловском районе, сообщили «Орелграду» в региональном главке МЧС.
Трагедия произошла в 18.00 неподалеку от деревни Домнино. Столкнулись легковые «Рено» и «Опель». Обе машины в результате ДТП получили серьезные повреждения.
«В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Госпитализирован еще один ребенок», — сказала собеседница агентства.
Уточняется, что на месте работали все экстренные службы. Сотрудники областной поисково-спасательной части провели деблокировку. Обстоятельства катастрофы изучают сотрудники ГИБДД.
ИА «Орелград»