Четыре человека погибли в ДТП в Орловском районе

20.11.2020 | 19:23 Важное, Новости, Происшествия

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Один из погибших — ребенок, еще один несовершеннолетний госпитализирован

Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли в автокатастрофе в Орловском районе, сообщили «Орелграду» в региональном главке МЧС.

Трагедия произошла в 18.00 неподалеку от деревни Домнино. Столкнулись легковые «Рено» и «Опель». Обе машины в результате ДТП получили серьезные повреждения.

«В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Госпитализирован еще один ребенок», — сказала собеседница агентства.

Уточняется, что на месте работали все экстренные службы. Сотрудники областной поисково-спасательной части провели деблокировку. Обстоятельства катастрофы изучают сотрудники ГИБДД.

ИА «Орелград»

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