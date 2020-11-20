Долетит ли до Орла грипп из Челябинска?

Жителей региона предупредили о потенциальной угрозе с воздуха.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям официально проинформировало жителей указанных регионов о новой потенциальной угрозе. Ее источник находится очень далеко, в Челябинске, но готовиться к возможным неприятностям, судя по всему, все равно следует. Дело в том, что Челябинская испытательная лаборатория ФГБУ «ЦНМВЛ» выявила генетический материал вируса гриппа птиц (тип А, подтипа Н5) в пробе патологического материала от трупа индюка. Павшая птица содержалась в личном подсобном хозяйстве жителя Челябинска.

В связи с этим управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям указало частным владельцам и руководителям организаций на необходимость перевода птицеводческих хозяйств в режим закрытого типа. Также им предписано принять меры по учету поголовья, сообщать ветеринарам обо всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания птиц, а также об их необычном поведении. При этом до прибытия специалистов необходимо принять меры по изоляции птиц, подозреваемых в заболевании.

«Следует отметить, что занос возбудителя указанного заболевания на промышленные птицеводческие предприятия закрытого типа приводит к значительным экономическим потерям с негативными социальными последствиями, связанными с необходимостью уничтожения всего поголовья птицы с утилизацией птицеводческой продукции, немалыми затратами на проведение противоэпизоотических мероприятий», — следует из сообщения территориального управления Россельхознадзора.

ИА «Орелград»