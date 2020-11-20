Еще трое орловцев умерли от COVID-19, 139 заразились

20.11.2020 | 10:55 Новости, Общество

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Общее число жертв достигло 178

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 14 634, за сутки диагноз подтвердился у 139 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Также за день скончались три пациента с COVID-19, количество летальных исходов выросло до 178. Выздоровел 11 601 человек (+215 за сутки).

В России вновь установлен рекорд суточной заболеваемости COVID-19 — 24 318. Общее число случаев достигло 2 039 926. С начала пандемии выздоровели 1 551 414 пациентов (+24 758), умерли 35 311 (+461).

ИА «Орелград»

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