Орловцев пригласили на онлайн-конференцию о трендах интернет-рекламы

В ближайший четверг при поддержке центра оказания услуг «Мой бизнес» в Орловской области состоится онлайн-конференция «Маркетинг без границ: тренды интернет-рекламы».

Темы, затрагиваемые на конференции, будут прежде всего интересны тем, кто использует возможности интернета для продвижения своих товаров и услуг: собственникам малого и среднего бизнеса, маркетологам, менеджерам по продажам, IT-специалистам. О самых актуальных инструментах диджитал-рекламы расскажут практикующие эксперты в этой области:

Иван Лебеденко , копирайтер и таргетолог агентства GoodTargeting, автор книг и курсов по SMM (г. Москва) с темой «Триггеры продающего текста: как убедить человека купить 15-ю разными способами»;

, копирайтер и таргетолог агентства GoodTargeting, автор книг и курсов по SMM (г. Москва) с темой «Триггеры продающего текста: как убедить человека купить 15-ю разными способами»; Тимур Угулава , операционный директор группы компаний Медиасфера (г. Санкт-Петербург) с темой «Яндекс.Дзен и Mail.Pulse: хитрости для толковых рекламных компаний и важные отличия платформ»;

, операционный директор группы компаний Медиасфера (г. Санкт-Петербург) с темой «Яндекс.Дзен и Mail.Pulse: хитрости для толковых рекламных компаний и важные отличия платформ»; Дмитрий Климчук , со-основатель агентства Klimchukovy.ru (г. Москва) с темой «Бизнес & контекстная реклама. Как добиться результата?»;

, со-основатель агентства Klimchukovy.ru (г. Москва) с темой «Бизнес & контекстная реклама. Как добиться результата?»; Никита Антонов, руководитель агентства Альфа.Сайт (г. Орёл) с темой «Эффективные стратегии интернет-маркетинга для малого и среднего бизнеса в регионах».

Круглый стол «Тренды интернет-рекламы на 2021 год» завершит онлайн-конференцию: можно будет задать свои вопросы спикерам и принять участие в розыгрыше подарков от партнеров проекта.

Участие в конференции бесплатное. Регистрация по ссылке. Любую дополнительную информацию, касающуюся участия в конференции, можно получить по телефону горячей линии центра «Мой Бизнес»: +7 (4862) 44-30-20.

ИА «Орелград»