Орловец неприятно удивил своего босса

20.11.2020 | 8:59 Новости, Общество

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Работник ливенского предприятия «натравил» на него инспекторов труда.

Государственная инспекция труда в Орловской области провела внеплановую проверку на предприятии «Промсервис», расположенном в городе Ливны. Как уточнили в этом ведомстве, контрольное мероприятие было проведено по заявлению одного из сотрудников указанной организации.

Судя по результатам, внезапный визит инспекторов неприятно удивил руководство, так как были выявлены серьезные нарушения трудового законодательства. В частности, было установлено, что в трудовых договорах с работниками не указаны условия труда.

Итогом проверки стало то, что генеральному директору организации выдали предписание об устранении выявленных нарушений. А само юридическое лицо было привлечено к административной ответственности. Отметим, что это уже не первый подобный внеплановый визит инспекторов в данном районе.

Ранее госинспекция труда провела внеплановую проверку ливенской же компании «Сосновка». Как уже писал «Орелград», тогда тоже были выявлены нарушения. В частности, работники не были ознакомлены под роспись с внутренним положением об оплате труда рабочих, руководителей и специалистов.

ИА «Орелград»

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