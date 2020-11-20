Орловский врач привился от COVID-19 и рассказал об этом

Врач-инфекционист объяснил, чем отличаются вакцины.

Заместитель главврача по инфекционной работе НКМЦ им. З.И. Круглой Иван Симаков рассказал об отечественных вакцинах от коронавируса и собственном опыте по вакцинированию одной из них. Интервью с врачом опубликовала ОГТРК.

Напомним, в России разработаны две вакцины от COVID-19 – «Спутник V» и разработанная новосибирским институтом «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона» . Также почти готова к массовому использованию вакцина института имени Чумакова. Как пояснил Симаков, главное отличие первых двух вакцин в том, что «Спутник V» представляет собой «смесь» аденовируса и белков коронавируса, которая должна вызвать иммунный ответ организма.

«ЭпиВакКорона», напротив, в своем составе никаких вирусов не содержит, а состоит непосредственно из белков коронавируса. Какой иммунный ответ даст на нее организм, пока точно не известно: идет третья фаза испытаний этой вакцины. «Эта вакцина должна вызывать меньшую реакцию, но способна формировать естественный иммунитет непосредственно к белкам вируса», — рассказал Симаков.

Говорить о вакцине института им. Чумакова врач считает преждевременным, т.к. она еще не прошла регистрацию. Инфекционист лишь уточнил, что для изготовления этой вакцины использовался «убитый» вирус SARS COV-2»

Сам Симаков рассказал, что уже привился «Спутником V». По его словам, после введения вакцины «отмечались реакции — повышение температуры тела до 38 градусов, появился озноб, общая слабость». Эти симптомы сохранялись несколько часов, а в течение суток полностью исчезли, уточнил врач. После введения второго компонента вакцины он не отметил вообще никаких реакций организма. У коллег врача, по его словам, была схожая картина.

Специалисты предупреждают, что к любой из вакцин имеются противопоказания, следует проконсультироваться со специалистом.

ИА «Орелград»