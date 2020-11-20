Орловским общественникам предложили сразиться за 10 миллионов

Объявлен конкурс на право получения бюджетных субсидий в 2021 году.

Объявление о проведении конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) опубликовала администрация губернатора и правительства Орловской области. Победители получат в 2021 году субсидии из областного бюджета на реализацию своих проектов. Именно проекты и требуется представить на конкурс. Общий объем финансирования превысит 10 миллионов рублей. При этом установлены финансовые ограничения.

Так, максимальный размер субсидии, предоставляемой конкретной СО НКО, не может превышать 10 процентов общей суммы выделенных лимитов бюджетных средств, а именно – не более 1,03 миллиона рублей. В то же время размер субсидии не может быть меньше 25 процентов от запрашиваемой СО НКО суммы для реализации ее проекта или программы.

Победителей конкурса определит специальная комиссия, которая оценит поступившие заявки по 100-балльной шкале по целому ряду критериев и коэффициентов значимости. Отметим, что комиссия будет оценивать даже реалистичность и обоснованность представленной сметы расходов на реализацию каждого представленного проекта.

Кстати, список приоритетных направлений, по которым в этом году разрешено подавать заявки, очень широк. Он состоит из 23-х пунктов. Прежде всего, это социальное обслуживание, соцподдержка и защита граждан. Также в число приоритетов включены проекты по оказанию помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, охране окружающей среды и защите животных, оказанию бесплатной юридической помощи, профилактике социально опасных форм поведения граждан, формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению и другое.

Как и в предыдущие годы, власти поставили ряд условий. Так, одна СО НКО может подать только одну заявку. К конкурсу не допустят организации, находящиеся в процессе ликвидации или признанные банкротом. Не допустят и тех, у кого имеется просроченная задолженность по платежам в бюджетную систему РФ. Кроме того, СО НКО должна подтвердить, что работает она не менее одного года. Если в прошлом организация была уличена в нецелевом использовании бюджетных средств, то субсидию ей тоже не дадут.

Добавим, что участниками конкурса не могут быть государственные корпорации и компании, политические партии, государственные и муниципальные учреждения, а также общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами.

ИА «Орелград»