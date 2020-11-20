Тихоновская назвала главное условие сдачи сочинения в Орле

Школьники и преподаватели региона начали подготовку к первому испытанию.

Начальник отдела ГИА Регионального центра оценки качества образования Светлана Тихоновская выступила на совещании с руководителями орловских школ и рассказала об особенностях проведения итогового сочинения (изложения). Напомним, его будут писать выпускники 11-х классов. Это будет их первое серьезное испытание на пути к получению аттестата. Оно назначено на 2 декабря 2020 года, хотя в СМИ и сообщают, что дата может быть перенесена.

Однако на данный момент официальных сведений о переносе не имеется, поэтому выпускники и их наставники готовятся к испытанию в плановом режиме. По словам Светланы Тихоновской, одиннадцатиклассники напишут сочинение или изложение в своих школах. Проверять же их работы будут эксперты в специальных пунктах проверки. Этим займутся муниципальные комиссии. Места размещения пунктов проверки будут утверждены департаментом образования Орловской области.

«Приоритетной задачей при проведении сочинения и изложения 2 декабря 2020 года является соблюдение мер предосторожности, направленных на предупреждение распространения инфекции», — отметила в своем выступлении Светлана Тихоновская.

Помещения для испытаний и проверки работ будут оборудованы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Так, расстояние между соседними партами должно будет составлять не менее 1,5 метра.

В Орловском региональном центре оценки качества образования напомнили, что работы будут оцениваться по системе «зачет»/«незачет». Для выпускников 11-х классов зачет станет допуском к государственной итоговой аттестации. Те, кто не справится с заданием, получат шанс переписать сочинение в дополнительные дни.

«Выпускники прошлых лет и обучающиеся профессиональных образовательных организаций могут написать сочинение по желанию в случае представления его при приеме на обучение в вузы», — добавили в Центре.

ИА «Орелград»